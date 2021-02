Los Globos de Oro de las mujeres: tres (de cinco) directoras nominadas

No han hecho pleno, pero han estado cerca. Este año las mujeres han roto el techo de cristal en los Globos de Oro . Tres cineastas se enfrentarán a los elogiados Aaron Sorkin y David Fincher, realizadores de Mank y El juicio de los 7 de Chicago , respectivamente.

No son los únicos estereotipos con los que ha roto la antesala de los Oscar. Regina King y Emerald Fennell debutan en la lista de nominados con su ópera prima. Además, sus raíces son otro elemento inusual: Zhao es de origen chino y King es afroamericana.

A pesar de todo, los Globos de Oro, que se celebrarán el 28 de febrero, no se han librado de las polémicas. Si en las ediciones anteriores se reprobó que se ‘ninguneara’ el trabajo de Greta Gerwig o el de Lulu Wang, este año los más críticos han subrayado ausencias como las de Zendaya o Michaela Coel.

También ha llamado la atención que no haya ningún título con un equipo de reparto negro entre las aspirantes a Mejor película, cuando podría haberse incluido La madre del blues, One night in Miami o Da 5 Bloods.