'Los Gondra', la teatro-serie de la historia, el relato y las memorias vascas

Da lo mismo porque lo importante, siendo un punto a tener en cuenta, no es esto. Sino que a la manera de esas grandes trilogías que han pasado por Madrid, como La trilogía de los dragones de Lepage o The coast of Utopía de Tom Sttopard, que consiguen enganchar con la historia de esta saga familiar. Lo hace porque sabe construir un mundo alrededor de la casa y del frontón del pueblo. Alrededor de un armario llegado de Cuba que esconde un secreto y una cesta de frontón partida en dos que no hay forma humana de reunir. Y que, por tanto, se necesita hacer otra nueva para poder seguir jugando.