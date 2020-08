Cualquier persona que aspire a comprender el mundo actual debería tener en cuenta la siguiente advertencia: ¡Cuidado con los guardianes de las fronteras intelectuales! Los científicos querrán silenciar a los sociólogos, y estos a los filósofos de la ciencia; los intelectuales desconfiarán de los antropólogos, que no querrán saber nada de los politólogos, y estos últimos no se tomarán en serio a los teóricos de la literatura. Y así sucesivamente en un juego de suma cero. Mario Domínguez, profesor de sociología de la Universidad Complutense de Madrid, me previno en numerosas ocasiones contra esas barreras, límites en ocasiones autoimpuestos. No solo hay muros físicos como los que documenta el historiador David Frye, sino fronteras epistemológicas, morales, políticas y culturales. He hablado con Mario porque él es un enemigo acérrimo de las fronteras intelectuales y sus ideas pueden ayudarnos a escapar de los falsos paladines del conocimiento. Estimados lectores, crucen la frontera:

ANDRÉS LOMEÑA: Acabo de terminar la novela Tierra Americana de Jeanine Cummins, una obra que ha sido vapuleada por reproducir estereotipos. Además, la autora estadounidense ha sido acusada de apropiación cultural porque describe la vida de una mujer mexicana perseguida por un narco. Esta lectura me ha hecho pensar en el manifiesto publicado en Harper, apoyado por Vargas Llosa y muchos otros, en contra de la intolerancia, los linchamientos mediáticos y la llamada cultura de la cancelación. ¿De veras es creíble, en nuestro contexto, la imagen de una izquierda totalitaria en contra de la libertad de expresión?

MARIO DOMÍNGUEZ: Manifiestos, intolerancia, linchamientos mediáticos… me temo que lo que aquí está en juego es la transformación acelerada de la figura del intelectual, no obstante siempre incitado por toda su tradición ideológica a pensarse como portador y portavoz de lo universal, como una suerte de “funcionario de la humanidad”. Con el intelectual se tiene además la sensación de que, al disponer de un espacio mediático, no se necesitan más pruebas de los conocimientos y capacidades de una persona para aspirar a imponer su visión moral; basta la fuerza de sus ideas, la espectacularidad de su gesto.

Para empezar, cabe aceptar, con Pierre Bourdieu, que el intelectual no se conecta de modo directo a la sociedad, ni siquiera a su clase social de origen, sino a través de la estructura de un campo intelectual que funciona como mediador entre el autor y la sociedad. Dicho campo, por otra parte, no es un espacio neutro de relaciones interindividuales sino que está estructurado como un sistema de relaciones en competencia y conflicto entre grupos en posiciones diversas, como un sistema de posiciones sociales a las que están asociadas posiciones intelectuales. Sería arduo explicar aquí que este prestigio no se corresponde con la contabilidad de libros o artículos que los media destacan como un capital intelectual contante y sonante, ni con la utilización de términos o citas de autores que tantas veces se esgrimen en las declaraciones. Ni siquiera el gesto contrito y agonístico que le permite a un interlocutor elegido, por la mera fuerza de su genio, señalar el fin de algo (de los tiempos, de la política, de la novela… táchese lo que proceda) y quedar él mismo como último referente.

Lo cierto es que la figura del intelectual sigue manteniendo una forma de capital especial cual es el capital simbólico o “prestigio”, y comprende bienes simbólicos como la credulidad que los títulos académicos y los premios diversos aportan a su propietario, o la pertenencia a un grupo social que da fama a un individuo, así como honor, buena reputación, respeto y reconocimiento por los otros. Para la adquisición de estos bienes basados en modelos de percepción y criterios comunes se necesitan las otras formas de capital: capital simbólico, que es la credulidad y autoridad que se atribuye a un actor gracias a su capital económico, cultural y social, y gracias a las oportunidades resultantes de imponer sus puntos de vista y sus valores como exclusivamente válidos, es decir, gracias a su poder social. En efecto, estamos hablando de una economía de poder que se superpone a una economía de saber (como hubiera dicho Foucault): lo que está en juego es quién habla y quién está autorizado a hablar legítimamente.

Pues bien, el mundo intelectual es hoy el lugar de una lucha que apunta a producir y a imponer “nuevos intelectuales”, a proponer, por lo tanto, una nueva definición del intelectual y de su papel político, en adelante comprometidos en los vagos debates de una filosofía política sin tecnicidad, de una ciencia social reducida a una politología de velada electoral y a un comentario sin vigilancia de sondeos comerciales sin método. Platón tenía un término magnífico para toda esta gente, el de doxósofo: ese “técnico-de-opinión-que-se-cree-sabio” proyecta los problemas del conocimiento en los términos en que se los plantean los hombres de negocios, los hombres políticos y los periodistas políticos (uso el masculino aposta ya que es un terreno androcéntrico), es decir, exactamente los que pueden pagarse los sondeos o incluso hacerlos por sí mismos.

Además, el campo establece un carácter terriblemente posicional: o haces prevalecer tu razón y estás vivo o fracasas en esa labor y estás muerto (dentro del campo). Esta suerte de “terrorismo intelectual”, propio de todo interlocutor que comienza con frases del tipo “como todos ustedes saben” cuando en realidad apela al (re)conocimiento de una minoría (casi nadie lo sabe) tiene además, retomando el viejo chiste de Woody Allen, un carácter mafioso: en cierto modo los intelectuales son inofensivos, solo se matan entre ellos.