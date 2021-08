'Los hijos del herrero'.

Mario Elias Munoz Valencia via Getty Images

Mario Elias Munoz Valencia via Getty Images

Tiempo ha, en Madrid, más de un concejal, preñado de vanidad, se teñía la cara para hacerse pasar por Baltasar en la carroza regia. Así, hasta que surgieron justificadas voces discordantes que se preguntaban si no había suficientes negros en la ciudad para tener que recurrir a un edil embetunado.

En la mísera y añorada aldea de mi infancia (uno es de donde se hace la primera paja), en la que no existían los Reyes porque no había zapatos, cualquiera de los ilustres hijos del herrero (Anastasio, Cirilo, Resti, Juan), y tras horas, y siglos, respirando escoria, accionando un fuelle aún más fatigado que su resuello y comiendo pan de hollín (el pan era negro y el queso se ponía), habría hecho, sin necesidad de maquillaje, el Baltasar perfecto.

Hace unos días Resti y su santa pasaron por Viridiana. Hacía sesenta y un años que no nos veíamos. Y como no traía la tez negra, me costó reconocerlo. Le saqué por la pinta, Vulcano con canas, pero con la misma lucidez e igual sonrisa.