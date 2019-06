Los idus de julio...

Hace justo dos meses la imagen habitual en España era la de filas enormes frente a los colegios electorales. La gente esperaba para llegar a las urnas en un momento clave para el futuro del país con la amenaza de la ultra derecha. Más de 26,3 millones de españoles depositaron sus papeletas, el 75,7% del censo. No se recordaba una movilización así desde la victoria de José Luis Rodríguez Zapatero tras los atentados terroristas del 11-M.

Fue un día de nervios, emociones, risas, llantos y decepciones. Pero, sobre todo, repartía las cartas con un PSOE como gran vencedor indiscutible de la noche -logrando 123 diputados- y con una derecha hundida al no conseguir sumar. Las cuentas le daban teóricamente a Pedro Sánchez junto a Unidos Podemos y al resto de partidos con los que había sacado adelante la moción.

Pero este 28 de junio la imagen es bien distinta: un Congreso paralizado, con posiciones muy alejadas entre PSOE y Unidas Podemos para un futuro Gobierno, con un ‘no’ rotundo de Pablo Casado y Albert Rivera a abstenerse y con la amenaza cada día más latente de tener que repetir elecciones en otoño. Clima de presión como la ola de calor.

Tras días de reuniones secretos y tiras y aflojas, Sánchez ha decidido poner ya el reloj en marcha, aunque no haya amarrado los votos suficientes, y que debe haber investidura en julio. Sí o sí. Entiende que no se puede hacer esperar más a la gente, que deben retratarse el resto de partidos y que no hay alternativa posible. Además, está dispuesto a perder la primera votación y a llegar sin un acuerdo firmado.

Las negociaciones, encalladas por los Ministerios

¿Y por qué no se ha llegado a un acuerdo? El punto básico: la presencia o no de ministros de Unidas de Podemos. La posición de La Moncloa es un Gobierno socialista, con algún independiente del ámbito de la izquierda y con cargos de Podemos en niveles inferiores al Consejo de Ministros. En frente, la postura de Podemos: una representación en ministerios proporcional a los resultados y con la idea puesta en una vicepresidencia para Pablo Iglesias. Se fijan los ‘morados’ en el modelo del Gobierno valenciano, donde van a tener una vicepresidencia verde en el Ejecutivo presidido por el socialista Ximo Puig.

Si en un primer momento en el PSOE había debate sobre si debían tener o no ministros morados, ahora la tendencia es que no haya. Lo primero que se aduce es que no dan las cuentas entre los dos partidos para lograr la mayoría necesaria y que otras formaciones que deben apoyarlos no ven con buenos ojos a Podemos. Y también internamente en el socialismo hay dudas sobre la actitud de los morados en temas clave. Especialmente, sobre Cataluña. Sobre todo con la vista puesta en la sentencia del procés que saldrá en otoño. Se vaticinan imágenes como las de un hipotético vicepresidente diciendo que en España hay presos políticos. Y eso les aterra.

Traduciendo los términos: en el PSOE quieren un Gobierno de cooperación -sin ministros de Podemos- y los de Pablo Iglesias quieren un Ejecutivo de coalición -con sillas en el Consejo-.