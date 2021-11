Los perfumes y cosméticos que puedes comprar con descuento para regalar en Navidad

Perfumes de lujo que siempre son un acierto

Quizás te parezca algo recurrente elegir un perfume para tu madre, tu padre, tu pareja o tu hermana, pero no lo es. La memoria olfativa nos permite asociar un aroma a una persona, un momento o un recuerdo. Así que regalando un perfume harás que esa persona nunca te olvide. Además, regalar perfumes de lujo —que gracias al Black Friday tienen precios increíbles— es siempre una buena decisión porque, en general, uno mismo no suele querer invertir tanto dinero. Además, de cara a Navidad, muchas marcas ofrecen ediciones limitadas y especiales, en estuches que se convertirán en sí mismo un regalo. En Druni puedes encontrar las mejores marcas de perfumes, así como cofres regalo ideales para regalar. Algunos de ellos son el estuche Lady Million de Paco Rabanne o el estuche Loveme The Onyx de Tous para mujer y el estuche H24 de Hermes o el estuche Solo Atlas de Loewe para hombre.