Los profesores, desconocidos soldados de la civilización

Tus estudiantes exigen aprender algo útil en la escuela, pero esto no debería interpretarse en un sentido estrictamente utilitario. El conocimiento útil y las habilidades son, creo, lo que una buena educación ha ofrecido siempre a los estudiantes: una forma de entender el mundo y su lugar en él, lo que incluye herramientas críticas para reflexionar, imaginar y activar formas de cambiar la realidad social y política. Para los profesores en el aula, esto significa que hay que conectar con la experiencia de los estudiantes. Esto no implica rechazar el valor intelectual de las disciplinas, sino acercarse a los contenidos de una forma abierta, como los teóricos y practicantes de la pedagogía crítica han defendido.

Algunos estudiantes descontentos con el sistema educativo desearían provocar la anarquía en las escuelas… en contra de lo que propugnaba el propio anarquismo. Judith Suissa , filósofa de la educación, nos recuerda que el anarquista Kropotkin veía dañina la distinción entre el trabajo manual y el intelectual. La escuela debe ser teórico-práctica, no meramente teórica y memorística. Me consta que esta queja es tan vieja como el anarquismo, pero esta doctrina política parece tener las ideas bastante claras respecto a lo que se necesita repensar y hacer.

A.L.: Por otra parte, me gusta el concepto de learning by doing de Dewey. Deberíamos enseñar a cocinar, a sembrar, a programar un robot y a cantar o tocar un instrumento, pero no hay presupuesto para algo así.

J.S.: Estamos de acuerdo en defender el valor del “aprender haciendo”. Sin embargo, me desconcierta que lo veas como una cuestión de financiación. No creo que necesites un gran presupuesto para llevar a los alumnos a las calles para aprender de las actividades sociales y culturales de las ciudades, barrios y centros de trabajo. Muchas escuelas anarquistas funcionaron con un presupuesto muy limitado, y muchas escuelas estatales pequeñas de barriadas pobres crean sus huertos urbanos para que los niños puedan aprender agricultura, biología, producción de alimentos, cocina, nutrición o medio ambiente. Hay muchos otros ejemplos de learning by doing que no requieren laboratorios caros ni demasiados recursos.

Deberíamos tener una financiación pública adecuada no solo para las escuelas, sino para los espacios culturales, como museos y bibliotecas. La financiación pública del arte es especialmente importante y la situación es bastante desesperada para las personas que trabajan en el sector de las industrias creativas debido al COVID. Si los teatros y galerías pudieran ofrecer a las escuelas la oportunidad de ver obras de teatro, conciertos y exhibiciones, quizás las obras de los dramaturgos, poetas y teóricos de la literatura no les parecerían tan aburridas e irrelevantes.

A.L.: Antes de la pandemia temíamos que un alumno perdiera alguna clase. Tras la pandemia, se ha impuesto un modelo semipresencial donde se pierden muchas horas lectivas. Quizás sea el momento de emprender la desescolarización de la que hablaba Ivan Illich.

J.S.: La flexi-escuela existe desde hace tiempo. La ponen en práctica algunos grupos que creen en la educación en casa o autoeducación. La pandemia ha creado oportunidades para que se le otorgue mayor consideración a esa escuela flexible, pero también destacaría el rol fundamental que tienen las escuelas y los profesores en la vida de los niños, más allá de su función educativa oficial. Para mí, esto indica la necesidad de reconsiderar la visión de Dewey de la escuela (de su libro Escuela y sociedad de 1907) como una forma genuina de vida comunitaria activa, y no como un lugar apartado donde se aprenden cosas. El coste de semanas de confinamiento para los estudiantes, especialmente para los no tan niños, no se puede medir por el aprendizaje, sino por el desarrollo social y emocional que viene de interactuar con otras personas de la comunidad.

Creo, a diferencia de Illich, que las escuelas son instituciones sociales importantes. Dicho esto, depende de nosotros asegurar que lleguen a ser lugares donde la educación sea, siguiendo nuevamente a Dewey, no una preparación para la vida, sino la vida misma, donde los niños puedan aprender a través de una vida guiada.

A.L.: Permitir dormir a algunos alumnos en clase puede ser mejor que dejarlos con las familias porque así al menos se asoman a otros modos de vida.

J.S.: Ya, pero no hay nada anarquista en esa actitud. En cuanto al monopolio de los padres sobre la educación, creo que estos deberían tener más poder sobre las decisiones educativas que se toman. Si hubiera un control local más democrático en las escuelas, estas se acercarían a su verdadera función social y evitarían que el Gobierno o los padres tuvieran un control completo sobre la educación de los menores.