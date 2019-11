Los psicópatas: ni tan inteligentes ni tan calculadores como nos han hecho creer

Sin embargo, el cerebro de un psicópata no funciona como el de una persona ‘normal’. En concreto, la zona frontal, que es la que nos permite dominar nuestros actos, y la zona de las emociones. Por eso, un psicópata es impulsivo, apático y no tiene pudor. Además, en muchas ocasiones el asesino fue víctima en el pasado. Esto no justifica su comportamiento —muchas personas han sido víctimas y no han desarrollado conductas delictivas—, pero sí lo explica.