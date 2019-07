Los tres detalles más comentados de la visita de Tamara Falcó a 'Mi casa es la tuya'

“En aquel momento no teníamos mucha relación [...] Él era superestricto y yo era muy disperso y un loco peligroso [...] Dice que no le invité a mi boda, pero a los padres no hace falta invitarles”, respondió Osborne a las preguntas de su invitada.

Definición de comunismo

Mientras Osborne y Falcó conversaban sobre Mario Vargas Llosa y su viraje ideológico de la izquierda a la derecha, la hija de Isabel Preysler dejó una definición del comunismo que dio pie a las pocas críticas que le hicieron.

“La idea comunista es superbonita, pero al final, sin ilusión ninguno podemos trabajar. Si tú trabajas el triple que yo y a mí me dan lo mismo, si solamente me puedo comprar un tipo de abrigo y tal y tal... Y además, si no me gusta el campo, ¿por qué tengo que trabajar en el campo?”, argumentó Falcó: “Creo que eso tampoco funciona con la naturaleza humana”.

Y los comentarios no se hicieron esperar.