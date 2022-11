Lucrecia Pérez: crónica de un asesinato racista anunciado

Fue la crónica de una muerte anunciada. Lucrecia Pérez fue asesinada el 13 de noviembre de 1992 por un grupo de neonazis –el cabecilla, un guardia civil–, pero podría no haber sido ella la víctima y, quizás, hasta podrían no haber sido neonazis los autores.

A Lucrecia Pérez le tocó la peor parte de la experiencia de por sí dura que vivían los migrantes como ella. A su llegada a Madrid trabajó como interna en una casa de donde la echaron a los 20 días porque “ no sabía lo que era un grifo ”. “Estaba enferma, con anemia. Se caía por las mañanas”, contó después la empleadora a El País, asegurando haberle dado “un trato excelente” a su criada. Enferma, sin casa, sin papeles y sin trabajo, Lucrecia acabó en un tinte, un refugio improvisado donde malvivían sus compatriotas a falta de algo mejor. A ella le tocó en la discoteca abandonada Four Roses, de Aravaca, en el norte de Madrid. Fue en ese mismo sitio donde tuvo lugar su final.

El 13 de noviembre de 1992, Luis Merino Pérez, guardia civil de 25 años, y otros tres amigos ultras menores de edad, emprendieron su particular cacería. Querían “dar un escarmiento a los negros”, según su propia confesión. Y desde la Plaza de los Cubos, donde solían reunirse los skinheads, fueron a la Four Roses porque sabían que allí podrían hacerlo. Armado Luis Merino con la pistola reglamentaria y los demás con navajas, cuchillos y piedras, irrumpieron en la discoteca abandonada donde Lucrecia Pérez cenaba una sopa con tres compañeros a la luz de una vela. Merino disparó de forma indiscriminada contra el grupo, y las balas mataron a Lucrecia e hirieron de gravedad a Augusto César Vargas.

Hasta aquí, la historia más repetida, la oficial. Lo que no se cuenta tantas veces es que ese crimen se podía haber evitado, que se ignoraron o acallaron todas las alertas previas, y que de alguna manera el clima de odio y racismo en el barrio fue instigado durante meses con impunidad y connivencia por parte de diferentes sectores.

En 1992, Aravaca se había convertido en punto de encuentro para la comunidad dominicana en Madrid, que se reunía dos veces por semana en la plaza de la Corona Boreal para intercambiar información sobre trabajos, o enviar cartas y dinero a su familia. Resulta que a muchos vecinos de Aravaca no les parecía bien que personas negras, migrantes, pobres –en su mayoría mujeres– tuvieran el ‘atrevimiento’ de juntarse en su barrio, así que protestaban por ello.

Mely Romero era en aquella época presidenta de la Asociación Osa Mayor de Aravaca; hoy todavía guarda los escritos con los que su agrupación se dirigió en varias ocasiones a las autoridades competentes advirtiendo de que ocurrirían “males mayores” si no actuaban para ofrecer soluciones a los migrantes y al barrio.

En ese tiempo, recuerda Ramos, cierta prensa también puso su granito de arena, señalando incluso el lugar donde se refugiaban Lucrecia y sus compatriotas. “Inmigrantes sudamericanos ocupan desde abril la semiderruida discoteca Four Roses”, tituló, por ejemplo, El Mundo.

Para algunos vecinos, la presencia de migrantes suponía un problema de seguridad. Para otros, como Mely Romero, “lo que había en Aravaca era racismo”. “Este asesinato no se produce porque a unos locos se les ocurrió venir a matar, no. Fue un caldo de cultivo y un camino que se fue preparando”, zanja la mujer, autora de Lucrecia. Crimen y memoria (Ediciones Ruser).

Cuenta Romero que los bulos racistas de la época llegaron hasta el punto de difundir que había aparecido un niño muerto en la zona –asesinado por migrantes, supuestamente–, lo cual era del todo falso. La propia Mely Romero acudió a la Guardia Civil y a la Delegación del Gobierno, que le confirmaron que no constaba ninguna denuncia.

“No fue en absoluto una sorpresa. Aquí hay muchos culpables”

La noticia destrozó a la comunidad dominicana, a la familia de Lucrecia y Augusto, a las asociaciones… y, sin embargo, tampoco pueden decir que no se lo esperaran. “No fue en absoluto ninguna sorpresa”, confiesa Mely Romero. “Llevábamos meses intentando que el Ayuntamiento hiciera algo, y oídos sordos”, incide la mujer. “Obviamente están quienes dispararon; pero aquí hay muchos culpables”, dice.

Kenia Carvajal Pérez, hija de Lucrecia, recuerda poco de aquel momento. “Yo apenas tenía seis años cuando mataron a mi mamá. Hay muchas cosas de las que no me acuerdo”, cuenta por teléfono.

“Quien manejaba eso era mi tío y mi papá; sólo sé que me daban una pensión que teníamos que recoger en la embajada dominicana”, cuenta Kenia. “Me la quitaron a los 13 años, aunque supuestamente la pensión duraba hasta los 18. No dijeron el porqué, ni nada”, dice la mujer, ahora de 36 años. Los cuatro condenados, por cierto, están ya fuera de prisión.

Kenia Carvajal confiesa que aún le cuesta “navegar sobre la noticia” del asesinato de su madre –“tengo en casa varios libros sobre mi mamá y no soy capaz de leerlos”–, y que todavía se emociona en los homenajes que le hacen anualmente a Lucrecia: “Siento una mezcla de emoción y tristeza, al menos la memoria de mi mamá sigue viva”.

Con todo, la Ley de Extranjería sigue complicándole la vida a la familia Carvajal Pérez. “Mi papá sigue en República Dominicana, y quiero traérmelo, pero piden muchos requisitos que no he podido conseguir”, explica Carvajal. Ella no logró ningún permiso especial para residir a España tras el asesinato racista de su madre, sino que vino por reagrupación familiar con su marido, que ya vivía en España.