Alegría se refiere a Cerdán, Ábalos y Koldo como el "triángulo tóxico": "Ningún partido está libre de posible corrupción"

La ministra de Educación y portavoz del Gobierno, Pilar Alegría, ha defendido este martes la inmediatez con la que el Ejecutivo y el propio PSOE actuaron tras conocer el informe de la UCO que señalaba al secretario de organización socialista, Santos Cerdán, como el gestor de las mordidas obtenidas por la trama Koldo a cambio de adjudicaciones de obra pública. "Ninguna organización está libre de poder tener algún caso de corrupción. La diferencia está en cómo se actúa", ha dicho.

En la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, Alegría ha admitido que el partido falló al confiar en "dos personas", refiriéndose a Ábalos y Cerdán, pero ha defendido igualmente que este caso no puede servir para "manchar el nombre" de otras personas "honestas". "No se puede crear esa sombra de duda o aceptar que todo el mundo es igual. Yo no sé si van a aparecer más nombres. Lo que sé es que ante cualquier indicio sólido que afecte a cualquier persona, se actuará con la misma contundencia", ha expresado.

Alegría que no ha dudado en hablar de un "triángulo tóxico" al referirse a Cerdán, Ábalos y Koldo, ha defendido que el PSOE pidió responsabilidades a su secretario de organización inmediatamente después de conocerse el informe de la UCO. "Este Gobierno siempre ha colaborado con la Justicia. Y ante un informe muy sólido pero que no está judicializado, la respuesta fue contundente. Y así vamos a actuar siempre", ha dicho.

Igualmente, la ministra portavoz ha defendido las medidas legislativas llevadas a cabo por el Gobierno para luchar contra la corrupción y ha dicho que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, no comparecerá hasta el 9 de julio en el Congreso de los Diputados para hablar del caso Koldo por la apretada agenda del líder del Ejecutivo. "Tiene reuniones de ámbito internacional muy importantes", ha defendido.