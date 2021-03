¿Luego nos extraña que sean unos majaderos?

MTV realiza el reality Alaska & Mario , y cientos de miles de espectadores descubren qué talla de sujetador usa Alaska . Personas que no conocen de nada, ni siquiera con dos o tres grados de separación, a nadie implicado en el divorcio de Miguel Bosé discuten acaloradamente sobre el asunto. Temas tocados en la entrevista a Victoria Abril en LaSexta Noche , uno tras otro, sin discontinuidad entre ellos: un reciente premio, cancerígenos presentes en las mascarillas y otros aspectos de las medidas contra el virus, la ley trans, el envejecimiento de las actrices.

Y cada semana un nuevo famoso opinando sobre ciencia, denunciando la existencia de una conspiración mundial que sólo conocen ellos y cuatro más. Y siempre alguien poniéndoles un micrófono.

Viven en extrañas burbujas desde hace tanto tiempo que ya no recuerdan su vida anterior. Algunos incluso nacieron dentro de la burbuja. Rodeados de aduladores permanentemente. Tienen amigos, sí, pero sus amigos también son así. Desde hace décadas no saben lo que es entrar en un restaurante sin que los clientes en las mesas interrumpan sus conversaciones, se den codazos y les miren. Desde hace décadas son abordados a diario por desconocidos que se ríen nerviosos, se dirigen a ellos como si los conocieran, salen corriendo a contar a sus amigos que se han hecho una foto o han estado a su lado. Desde hace décadas no leen un libro, un artículo, una miserable columna periodística, -salvo que trate sobre ellos, por supuesto-.