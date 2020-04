Luis, Boris, y la ironía de necesitar los servicios que recortas y profesionales a los que expulsas

El Partido Conservador logró que en 2019 el 47% de los hospitales en Reino Unido acabaran en déficit, tras años en los que no solo no se invertía lo necesario para cubrir a una población que crece y envejece, sino que además lleva años exigiendo que se logren una “eficiencias” que no son más que recortes sobre recortes.

Contaba con muchas armas a su favor y la primera era la certeza de que contaba con un pueblo que no había cuestionado el Brexit a pesar de sus numerosas irregularidades, injerencias rusas, falta de transparencia en la campaña electoral, escaso margen de la victoria que no justificaba una salida sin acuerdo o la utilización de ayudas financieras externas para impulsar una decisión basada en mentiras, falsos eslóganes y mitos pueriles (la famosa forma de los plátanos impuestos por la Unión Europea, por ejemplo).

El gobierno laborista de Tony Blair llegó a incrementar anualmente el presupuesto del NHS (Servicio de Salud Nacional) por encima del 10% para mejorarlo, cubriendo los numerosos fallos de un sistema sanitario al borde del colapso.

En 2011 ya con gobierno conservador, los presupuestos se mantuvieron y durante el mandato la media de crecimiento fue del 1.1%. No es casualidad, ya que el gobierno de David Cameron llegó con ganas de hacer pagar al sector publico los fallos de su economía.

Los objetivos de reducción de tiempos de espera dejaron de ser importantes, y el logro de 18 semanas de espera máximo para visitar al especialista tras cita con médico de cabecera ha pasado a ser algo del pasado… cualquier cita lleva meses, muchos, y cuando te llega la cita lo celebras cual gol de Iniesta a Holanda.

En este estado de la sanidad nos enfrentamos en 2020 con una pandemia que ha encerrado a todo el mundo en casa para proteger a sus ciudadanos…

¿En todos los países con la misma determinación? ¡No, por supuesto no!

Boris confía en el buen hacer de este pueblo elegido, que se quedará en casa voluntariamente y no se tomará a la ligera la petición de reducir el contagio, saliendo de casa solo para pasear al perro, ir a comprar, salir a correr... y menos mal que no se le ocurrieron más excusas, ya que si no acabaríamos saliendo de casa más aún que cuando no estábamos encerrados.

Pues con un NHS que fue crucial en el resultado del Brexit y con esos buses enormes con el lema “350 millones de libras extras semanales al NHS” como promesa tras dejar la UE (incumplida), esta semana nos hemos encontrado con, oh ironías de la vida, un prime minister al borde de añadir su nombre a la cuenta de víctima del Covid-19 salvado por el NHS al que los suyos han ahogado y exprimido durante la última década, y con un plantilla en declive y problemas para atraer a profesionales de la sanidad de países europeos.