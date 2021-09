Luis del Pino responde con un elogio a Rufián y confirma después que lo ha dicho en serio

No, mi comentario de ayer no era ironía. Era un comentario señalando que (desde el punto le vista de la izquierda) lo que decía Rufián es la única estrategia con sentido. Por eso el de Rufián era un tuit inteligente. Otra cosa es que les vaya a salir bien, que me temo que no https://t.co/RI6VFvQlei