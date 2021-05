Luz de luna.

Luna Reyes lloró al final del día, en su casa, ante su cena caliente, en el comedor, mientras sentía cerca su cuarto de baño, su dormitorio, su nevera llena. Cómo no llorar al comprobar que lo que creemos indispensable es, en realidad, privilegio de no tantos. Cómo no crispar los puños al saber que las alimañas no perdonan un gesto de humanidad, un gesto que debiera ser cotidiano.

Luna Reyes no colaboró con ningún invasor, no bombardeó los cimientos del orden social, no es enemiga del Estado. Pero aquellos que ocultan su miseria tras el velo del patriotismo se han ensañado con ella, seguramente, porque la consideran débil.