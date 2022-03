'Macbeth' o ¿por qué Denzel Washington está nominado al Oscar como mejor actor?

Por si no fuera bastante, la produce Apple TV , que está en busca y captura de un éxito que por un lado le de prestigio y por otro le proporcione suscriptores frente al resto de plataformas. Como ya han tenido Netflix o HBOmax , cuyas películas han pasado, no sin polémicas, por los festivales más importantes y han recibido premios muy prestigiosos.

¿Ha conseguido el objetivo Apple TV? Parece que lo del prestigio, no. Pues esta película solo ha obtenido dos nominaciones a los Premios Oscar que se entregarán en la madrugada del domingo 27 al lunes 28.

Y no, no es un mal actor. De hecho, su interpretación es, muchas veces, la única razón para ver una película. Y lo único por lo que algunas películas atraen a la crítica especializada y aparecen en las listas de premios. Sin embargo, no es el caso de La tragedia de Macbeth.