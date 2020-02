Malena Alterio: "Nunca sabremos qué habría pasado si Telecinco hubiera programado 'Señoras del (h)AMPA' a una hora decente"

Movistar+ Malena Alterio, en una escena de 'Vergüenza'.

Ya no hay duda: Malena Alterio maneja como nadie la dicción en las series. En las distancias cortas, el deje argentino le sale en cada frase. La actriz estrena el 14 de febrero la tercera temporada de Vergüenza (Movistar+), una comedia con la que cualquiera se puede sentir identificado. Al fin y al cabo, “quien más o quien menos ha sentido alguna vez esa vergüenza ajena en los demás o en uno mismo”, asegura.

Esa identificación con los personajes es también la que ha conseguido que, otra de las series en las que ha trabajado, Aquí no hay quien viva, siga siendo un fenómeno televisivo 17 años después de su estreno. La gente, especialmente los jóvenes, no se pierden las reposiciones de Neox, aunque se emitan a altas horas de la noche.

Hasta ahora era una vergüenza. Ahora es una vergüenza nacional. El 14 de febrero, estreno de la T3 de #VergüenzaLaSerie en @MovistarPlus pic.twitter.com/Ht2I16exZw — Vergüenza en Movistar+ (@Verguenza) January 28, 2020

Sin embargo, su otra serie de éxito, Señoras del (h)AMPA (Telecinco), se ha encontrado con la cara opuesta de la moneda. Mientras que Atresmedia saca todo el rendimiento que puede a Aquí no hay quien viva, Mediaset desconcierta a los seguidores de Señoras del (h)AMPA con su programación.

No es la primera vez que la cadena se enfrenta a esa crítica. Ya le pasó con B&b y con La Verdad, pero eso no ha hecho que el chasco en la audiencia sea menor. Malena Alterio está tan despistada con los movimientos de la cadena en la programación como los propios espectadores.

La actriz, hija del legendario Héctor Alterio y hermana de Ernesto Alterio, habla sobre todas estas cuestiones en una entrevista con El HuffPost.

Movistar+ Una escena de 'Vergüenza'.

Has hecho más cine y teatro que televisión, pero se te reconoce mucho más por tu trabajo en las series.

No sé cuál sería la proporción. Es cierto que he hecho cosas en la tele que han funcionado, empezando por Aquí no hay quien viva (Antena 3). Luego hice una temporada de La que se avecina (Telecinco) y esta temporada pasada estuve en Señoras del (h)AMPA (Telecinco) y Vergüenza (Movistar+). Son las cuatro series más relevantes, porque también he hecho cosas en televisión que no han funcionado. La onda expansiva de la televisión es muy grande. Ya me puedo haber hinchado a hacer teatro que nunca tendrá la repercusión que una serie de éxito. En los últimos años en cine sólo lo he hecho participaciones.

“La onda expansiva de la televisión es muy grande. Ya me puedo haber hinchado a hacer teatro que nunca tendrá la misma repercusión que una serie”

¿Por qué Vergüenza, a diferencia de esas otras series que dices que no han funcionado, ha tenido éxito?

Hay muchos ingredientes. Los guiones son maravillosos, la forma de contarlo, el formato que tiene (de 20 o 30 minutos), el ritmo, la forma tan peculiar de hacer comedia... Estamos acostumbrados a ver algo que tiene que ver con el chiste, con la velocidad, con el ritmo. Las comedias son muy vertiginosas, pero de repente aparece Vergüenza con este ritmo pausado, silencios incomodísimos que dejan al espectador presente en la escena del crimen durante largos segundos, que se hacen eternos. Todo eso lo convierte en algo especial, sumado a que quien más o quien menos ha sentido ese sentimiento de vergüenza ajena en los demás o en uno mismo.

Otra serie de éxito con la que te conocimos mucho más, Aquí no hay quien viva, sigue reponiéndose con éxito en Neox y Atreseries a altas horas. ¿Cómo es posible que el público siga enganchándose?

Fue un fenómeno en su momento y, de repente, resucita. Está repescando a los que no la vieron, porque hay gente muy jovencita que me felicita por eso ahora y digo ‘pero bueno, si tiene muchos años’. Hay un punto de identificación con esa serie que no ha caducado, sigue funcionando, la gente se sigue identificando con los personajes, con las historias, con el sentido del humor. Es una comedia muy española, una comunidad de vecinos, el abanico de personajes es muy grande, el sentido del humor que maneja es muy cercano. Fue y es un fenómeno.

“Hay un punto de identificación con 'Aquí no hay quien viva' que no ha caducado. Fue y es un fenómeno”

¿Es el Friends español, quizás?

Mira... No sé... muy typical spanish.

Para un actor, ¿es tan sufrible tener periodos de inactividad como el exceso de trabajo, es decir, estar siempre en pantalla?

Creo que los dos polos son muy sufribles. Gestionar tanto trabajo a veces provoca ansiedad y perder tu vida durante meses por estar envuelto en los rodajes también. Pero claro, es mucho peor no tenerlo. No poder ejercer un trabajo tan vocacional, tener ese anhelo y que no te salga, es muy duro. Creo que hay algo en la vida del actor que no es una ventaja, sino una desventaja, y es que trabajamos con las emociones, con conocernos a nosotros, con investigar acerca de ciertos comportamientos de los personajes. Tenemos un plus en el conocimiento del ser humano. El apoyo de un terapeuta siempre es muy positivo para saber de nuestros mecanismos a la hora de funcionar en la vida. A veces se mira la psicología o el hecho de analizarse a sí mismo como diciendo ‘este está loco, ha tenido que ir al psicólogo’. Se dice como algo dramático y no lo es.

Movistar+ Javier Gutiérrez y Malena Alterio, protagonistas de 'Vergüenza'.

¿Existe el riesgo de quedarse atrapado en un personaje?

Bueno, a veces, hay actores demasiado obsesivos... puede ser, sí. La delgada línea se puede confundir y te quedas enganchado. Hace muchos años, cuando empezamos Ernesto [Alterio, su hermano] y yo a investigar, probábamos los personajes con la familia. Ernesto nos tenía locos siempre con sus personajes, se los traía a casa y recuerdo que mi madre le decía ‘ay, no, Ernesto, pará’. Pero bueno, era un juego, siempre hay un punto de realidad con el que sabes separar, y si no lo sabes sí creo que es bueno consultar con un especialista.

No puedo tenerte delante sin preguntarte por Señoras del (h)AMPA. ¿Crees que Telecinco ha tratado bien la serie?

Ha sido contradictorio. Ha habido un lanzamiento espectacular, como sólo Telecinco sabe hacer, con campañas de publicidad, promociones. Hemos trabajado juntos con las campañas en redes. Yo nunca he visto una promoción así. Realmente fueron impecables.

“Hay mecanismos que se me escapan con 'Señoras del (h)AMPA', como programarla antes del verano, cortar la temporada, repescarla en septiembre compitiendo con 'MasterChef'...”

Incluso fue premiada en el Festival MIP Drama de Cannes, pero la cadena ha dado muchos bandazos con su programación.

Ganamos premios en festivales y el lanzamiento que hizo Telecinco fue muy bueno, pero luego hay mecanismos que se me escapan, como programarla antes del verano, cortar la temporada, repescarla en septiembre compitiendo con MasterChef (TVE)... Estas cosas siempre te dejan la duda de si realmente la audiencia no nos habrá acompañado como sí que lo ha hecho la crítica, por una cuestión de programación o porque la serie no ha terminado de enganchar.

Pero estáis haciendo la segunda temporada...

Sí, la primera está en Amazon Prime Video y no sé cómo lo harán con la segunda. No sé si lo harán como con El Pueblo, que entró directamente en Amazon y luego pasó a Telecinco, o al revés. Para mí, personalmente, Señoras del (h)AMPA ha sido un éxito. Nunca sabremos qué habría pasado si hubiésemos tenido una programación continuada a una hora decente. El caso es que ha sido un éxito.