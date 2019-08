Marcos de Quinto, un peligro ciudadano

Con un patrimonio de 47 millones de euros, 19 vehículos, cinco viviendas y un barco es poco probable que Marcos de Quinto represente a los españoles. Si acaso se acerca más a ese Donald Trump amante de los dorados, los yates y los helicópteros que no tuerce el gesto al insultar a los que considera inferiores. Es decir, casi todos.

No le culpen: haber ocupado tantos cargos de máxima responsabilidad en su vida —sólo en Coca Cola ha sido alto ejecutivo durante 28 años—, haber ganado tanto dinero, haber pisado moquetas y más moquetas contribuye a crear una realidad paralela. Una engañifa en la que lo habitual es la reverencia del inferior (es decir, todos), la costumbre de que cualquier broma que gastes es jaleada por los que te rodean, que cualquier comentario —cuanto más zafio, mejor— sea respaldado con una sonora palmada en la espalda. A que nadie, en definitiva, haya osado rechistarte ni la idea más absurda o el comentario más peregrino. El poder también, o sobre todo, es eso.

Marcos de Quinto es un empresario que ha tenido tanto poder a lo largo de su vida que se cree impune para decir lo que le salga de las narices. Porque él, por supuesto, no se va a callar lo que piensa, menudo es él. En fin, que a nadie se le pase por la cabeza que va a rectificar una palabra de lo escupido. Y al que no le guste, que no le lea. O no le escuche. Él no va a cambiar. Sólo faltaría. Un respeto, que un currículum como el suyo no lo tiene cualquiera.