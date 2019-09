Marhuenda provoca carcajadas en 'Liarla Pardo' con su reacción a la decisión del partido de Errejón

La asamblea de Más Madrid ha decidido este domingo por la tarde que concurrirá a las elecciones generales del 10 de noviembre y ha propuesto que sea Íñigo Errejón quien lidere la lista a nivel nacional.

La noticia ha saltado cuando todavía se estaba emitiendo el programa Liarla Pardo de LaSexta, presentado por Cristina Pardo, quien ha pedido rápidamente opiniones a su mesa de análisis político.

Y el primero en tomar la palabra ha sido Francisco Marhuenda, director de La Razón, quien ha sorprendido con su particular reacción a la noticia: “Ya te lo he dicho, como dices que no soy coherente, te lo he dicho antes: se oye, se siente, Casado presidente”.

Un comentario que ha provocado una carcajada entre el resto de miembros de la mesa y también del público.

Marhuenda cree que la decisión del partido de Errejón es producto de “su antipatía y odio a Pablo Iglesias” y que “fracciona” a la izquierda.

“Nunca pensé que te iba a ver de acuerdo con Juan Carlos Monedero”, ha comentado Cristina Pardo.

Un Monedero que ha tardado poco en reaccionar, atacando a Errejón, a quien acusa de usar recursos de Podemos “para montar su partido” y de generar división en la izquierda.