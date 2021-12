María Galiana habla abiertamente de la educación de los políticos españoles

El periodista Fernando González, Gonzo, ha entrevistado este domingo a la actriz de Cuéntame y profesora jubilada María Galiana en el programa Salvados. La intérprete, que suele mojarse en política, ha hablado abiertamente de los políticos españoles.

“A los políticos de este país, ¿cómo los ves de educación?”, ha preguntado Gonzo directamente. Y la respuesta de ella ha sido rotunda: “A los políticos los veo rasos, no saben nada”.

“La primera vez que leí el discurso que hizo Emilio Castelar, en la I República, después del cual se abolió la esclavitud, qué clase de discurso y qué clases de argumentos y qué clase de oratoria no tendrían esos políticos para convencer”, ha señalado entonces Galiana. “Pero aquí no se trata de convencer, se tata de denigrar o de tirar por tierra al adversario y de insultarlo encima. Pero ¿dónde estamos? ¿Ustedes para qué están aquí?”, ha expresado.

Finalmente, ha resumido su impresión de los políticos en una fase muy clara: “Yo creo que nivel político no hay, es que no hay, no hay en España”.