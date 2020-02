Marta Pombo la lía al publicar por error un vídeo criticando a una marca de la que era imagen

Marta Pombo ha protagonizado un momento “Tierra, ¡trágame!” en su cuenta de Instagram. La influencer promocionó unas tortitas saludables a sus 382.000 seguidores a través de Stories, donde mostró cómo las cocinaba. “La masa está muy, muy buena”, aseguró.

De lo que no se dio cuenta fue de que también publicó un vídeo que iba destinado solo a sus mejores amigos en el que criticaba a la marca.

“A vosotros os debo la verdad y nada más que la verdad. No podía decir que las tortitas sabían a dieta. Hay gente que le gustarán pero a mí no, pero no podía dejar así a la marca, ¿me entendéis? Tenía que decir algo positivo”, afirmaba en ese vídeo que debía haber sido privado.