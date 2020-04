Marta Sánchez vuelve con un nuevo himno: esta vez contra el coronavirus

La cantante Marta Sánchez estrena el tema Un mismo corazón, la canción llamada a convertirse en un nuevo himno contra el coronavirus -y ya sabemos que de himnos, ella sabe mucho-.

En una entrevista a la revista Semana, Sánchez confiesa que la canción surgió del desconcierto y la tristeza en la que nos sumió todo esto en esos primeros días de confinamiento. “Yo no lo llevé muy bien los primeros cinco días y decidí que no podía estar así todo el tiempo que esto iba a durar. Un día, de repente, pensé que tenía que positivizar y canalizar eso en algo, que no sé si iba a ayudar, pero cuando me surgió realmente la melodía de la canción en mi cabeza y cuando empecé a escribir las primeras líneas de la letra, el mensaje y demás, ya me empecé animar. Fue entonces cuando cobró un poco de sentido mi labor durante estos días”.