Una cosa es cagarla, cometer un error, y otra es cagar donde quieras.

No reconocer a los actores, sus guiones y sus tiempos de intervención en el conflicto sería una verdadera cagada de lectura. Entender que esto no transciende más allá de España y de Marruecos es una simpleza propia de ultrapatriotas estúpidos.

En cualquier caso, las defecaciones diplomáticas siempre caen sobre los más débiles. Países como Palestina y el Sahara fueron abandonados por Europa e invadidos a la fuerza por otros. Esto no es lo único que conecta a los pueblos saharaui y palestino entre sí. Lo hace, también, en este nuevo episodio fronterizo hispano-marroquí. Esta vez sin invasión, hay frontera. Pero los actores de reparto siguen siendo los de siempre, los olvidados.

Este teatro socio político es dirigido por Estados Unidos, es el hilo de conexión entre todos los actores que intervienen en su trama global. Como en Hollywood, el propio guionista es el director, y aunque no salga en todas las escenas, también es el actor principal de la película. Amigo de todos y a la vez de nadie, Míster Estados Unidos tiene una idea muy amplia sobre el concepto frontera.

Por cierto, si no crees que has cometido un error… para ti no la habrás cagado. Simplemente crees que puedes cagarte en cualquier parte.