Más cerca de Katy Perry que de Pilar Rubio: por qué la foto de la cantante no debería llamar la atención

El pasado domingo, mientras sus compañeras de profesión desfilaban con sus mejores galas por la excepcional alfombra roja de los MTV Video Music Awards -cita a la que Perry estaba invitada porque era una de las nominadas-, la cantante no tuvo reparos en enseñar al mundo a través de Instagram cuál era su aspecto en esos momentos. Y no, no era nada glamuroso.