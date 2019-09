Paula (re)Prendes causa un festín de lágrimas en 'MasterChef' tras esta acusación

Menos mal que los cuchillos físicos ya estaban a resguardo en MasterChef Celebrity 4 (La 1) en las valoraciones de la prueba de exteriores de este miércoles, porque los verbales volaron entre dos miembros del equipo azul.

“Tengo que decir que he encontrado problemas dentro del equipo con una persona que estaba a la contra todo el rato. Esa persona es Ana Milán”, expuso la capitana, la actriz Paula Prendes, que acudió como invitada al programa.

“Yo no lo considero un problema sino criterios muy distintos y, efectivamente, los tenemos”, soltó la aludida. “Parte de una buena capitanía tiene que ver con escuchar y yo no me he sentido escuchada en ningún momento [...] Yo proponía y ante el ‘no’ yo me he envainado lo que me ha mandado mi capitana”, remató la intérprete de series como Física o Química.

Ni corta ni perezosa, Prendes contraatacó: “Mi personalidad igual no es la personalidad líder pero una persona como tú puede boicotear a una persona como yo”. Ante la acusación, Milán se limitó a señalar lo que a su juicio había sido el fallo del equipo en la prueba: “Las perdices tenían que salir y si todos nos hubiésemos puesto a pelarlas se hubieran podido marcar y guisar las dos ollas a la vez”.