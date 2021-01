Me dedico a escribir sobre sexo y mi vida sexual... ni fu ni fa

Y, por si no fuera suficientemente molesto que la gente dé por hecho que me acuesto con cualquiera, ya he perdido la cuenta de las fotopollas que recibo a diario en mis redes sociales. Cuando un desconocido entra a mi perfil y lee “bloguera sexual”, me manda fotos en bolas porque piensa que es lo que quiero. Si me dieran un dólar cada vez que me ha pasado, probablemente sería más rica que Jeff Bezos. En estas situaciones, el botón de bloquear viene muy bien.