Me diagnosticaron problemas de fertilidad estando soltera

“Pensaba: ‘No me va a querer ningún hombre porque no puedo tener hijos’. A medida que pasaba el tiempo, reflexionaba: ’Tengo 19... Tengo 20 y aún no he conocido a nadie, no voy a tener hijos”, recuerda.

“Sin duda, el diagnóstico me presionó y me llevó a casarme con el hombre equivocado, pero ahora tengo dos hijos por los que doy gracias”.

No es extraño que la amenaza de la infertilidad acelere el ritmo de una relación. Una mujer a la que le diagnosticaron el síndrome del ovario poliquístico antes de cumplir los 20 dice que al enterarse, se casó enseguida. “Básicamente me espoleó para conocer a alguien, fuera quien fuera, casarme y tener hijos lo antes posible. Sorprendentemente, antes de los 30 ya estaba divorciada”, rememora.

“Cuando me diagnosticaron la enfermedad en enero de 2018, ya llevaba unos cinco años con problemas de menstruación, de modo que al principio fue un alivio que descubrieran lo que me pasaba, pero siempre he tenido mucho instinto maternal, de modo que también fue un palo”, explica.

La profesora Geeta Nargund, directora médica de las clínicas de fertilidad Create Fertility, asegura que ha notado un “aumento significativo” en el número de mujeres que se han sometido a pruebas de fertilidad y que acuden a las tardes de puertas abiertas en sus clínicas. “Descubrir que quizás tengas un problema de fertilidad puede ser duro, pero estar soltera no significa que tengas que preocuparte más, ya que dispones de diversas opciones, tanto para solucionar los problemas actuales como para prevenir los futuros”.

Una opción para las mujeres que quieran ser madres en el futuro es congelar óvulos, según la profesora Nargund. Pese a que cuesta varios miles de euros, es el tratamiento de fertilidad que más está creciendo en el Reino Unido.

Ariel Carson, de 24 años, tiene pensado congelar sus óvulos si sigue soltera a los 29. En su familia cuentan con un historial médico de menopausia temprana y está advertida de que es probable que a ella le suceda lo mismo antes de los 40. “Tengo una cuenta con 10.000 libras para cubrir todos los costes de la congelación de óvulos y la fecundación in vitro”, comenta.

Los avances en los tratamientos de fertilidad han permitido que ya no tenga la presión de encontrar pareja. “Desde adolescente he sido muy consciente de que tengo una cuenta atrás para tener hijos, pero no tengo prisa por salir con chicos ni me obsesiona casarme”, asegura.

Si no encuentra pareja, Ariel se imagina criando a sus hijos bajo un modelo de coparentalidad “con un hombre que quiera ser padre sin que haya necesariamente una relación sexual” entre ambos.

Aunque no quieras tener hijos, los problemas de fertilidad pueden ocasionar problemas a la hora de empezar una relación con alguien. Emma Chittenden se sometió a una histerectomía a los 36 años cuando le detectaron “un fibroma del tamaño de un melón”, lo que le provocó una menopausia temprana. Eso ha afectado enormemente a la hora de encontrar pareja, señala esta mujer de 42 años.

“Una persona a la que estaba conociendo me hizo sentir como si fuera mercancía en mal estado y desde entonces no quise que nadie más me hiciera sentir así. Destruyó mi confianza, de modo que dejé de buscar. Es fácil soportar un rechazo cuando te dicen que no eres su tipo, pero que te rechacen por algo que escapa a tu control es demoledor”, dice.

Rebecca acabó encontrando una pareja que la quiere independientemente de su síndrome del ovario poliquístico y su endometriosis. Justo antes de cumplir 25, la “fecha límite” que le habían señalado los médicos para tener hijos, conoció a su marido Dean. Una de las primeras conversaciones que tuvieron trató sobre sus potenciales problemas de fertilidad.

“Me sentí avergonzada y un poco triste. No me sentía una mujer adecuada, pero Dean es una persona maravillosa y me dijo: ‘No quiero estar con nadie más, así que si no podemos tener hijos, estaremos tú y yo solos’”. recuerda Rebecca.

Tres años más tarde, se casaron y, para su sorpresa, Rebecca no tardó en quedarse embarazada de su primer hijo, Seb, que nació de cesárea porque venía de nalgas. Con la ayuda de un tratamiento de fertilidad, la pareja tuvo otra hija, Jessica.