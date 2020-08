Me encanta que me aten en la cama para olvidar mi discapacidad

Es un sábado normal y corriente a las 7 de la tarde. Mi novia saca una cuerda de 11 metros y me dice que me tumbe.

Media hora después, estoy bocabajo, totalmente vestida y en calma, con los brazos y las manos bien atadas tras la espalda. Mi cuerpo vibra de placer y me suben escalofríos por la columna. Mi pareja se recuesta en la cama mientras se bebe una lata de Red Bull y, cada poco tiempo, revisa mis dedos para asegurarse de que no me ha cortado la circulación. Son pequeñas comprobaciones que hace con cuidado, de forma verbal y no verbal. Estamos relajadas, quietas y calladas. Por primera vez en toda la semana, estoy tan inmóvil como deseo.

Cuando estoy lista para moverme de nuevo, mi pareja me desata. Dejo caer todo mi peso cuando deshace el último nudo. Me sostiene durante unos instantes y me suelta. Con cuidado, estiro los hombros, el cuello, la espalda, las muñecas y los dedos. Suenan crujidos y nos reímos juntas.

Desde que tengo 21 años, he sufrido problemas de movilidad fluctuantes que ni los médicos entienden. Algunos días camino sin demasiados problemas. Otros días, cuando tengo que regar las plantas o por la noche si he pasado mucho tiempo de pie, voy coja. En mis días buenos, puedo incluso pasear en el bosque de al lado de mi casa. En mis días malos, tengo que ir a todas partes en silla de ruedas.

Cuando me acuesto, nunca sé si me despertaré entre punzadas de dolor. En el momento en el que escribo esto, llevo seis semanas con dolores intensos y la resistencia por los suelos. Cuando llueve, muchas veces se me agarrotan las articulaciones y me duelen las rodillas. En otras ocasiones, la lluvia también es refrescante y una delicia para dormir.

Tendré problemas de movilidad el resto de mi vida. Por eso, el hecho de que me guste que me priven de más movilidad con cuerdas puede parecer una contradicción. Pero ya estoy limitada por mi cuerpo, por las instituciones que me ignoran, por la comunidad médica que quiere “arreglarme” e incluso por los lugares de entretenimiento que no están adaptados. Teniendo en cuenta esta realidad, ¿para qué querría yo limitarme aún más por diversión?

Ahora, me bajan las pulsaciones cuando me atan. Mis extremidades abrazan esas cuerdas de algodón y noto un pulso lento recorriéndome el cuerpo. Transformar el bondage en una práctica intencional me ayudó a apreciar el cuerpo impredecible que tengo. Estas cuerdas no solo me ayudan a aceptar mi cuerpo, sino también el de mi pareja, que también tiene una discapacidad. Es un intercambio liberador.