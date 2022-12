Meghan Markle revela lo que más le sorprendió de Guillermo y Kate tras conocerlos

Chris Jackson via Getty Images

Los primeros tres episodios de Enrique y Meghan , el documental de Netflix de los duques de Sussex, no ha sido la bomba de relojería que supuso la entrevista con Oprah Winfrey . Eso sí, la pareja habla largo y tendido sobre el acoso de los tabloides, el racismo en Reino Unido y las primeras veces de Markle con la familia real británica.

“Cuando vinieron, y la conozco por primera vez, vinieron a cenar, y recuerdo que llevaba vaqueros rotos y estaba descalza”, recuerda. “Me gusta abrazar, siempre me ha gustado abrazar, no he había dado cuenta de que eso es chocante para muchos británicos. Creo que empecé a entender rápidamente que esa formalidad que vemos fuera se mantiene dentro”, cuenta Markle sobre la actitud de sus cuñados.