Las 10 películas mejor escritas del siglo XXI

Si alguien esperaba un listado con las mejores películas de 2021... que no se limite a estos 12 meses. Los expertos estadounidenses han sido mucho más ambiciosos, y han ido más allá: los 101 mejor títulos del siglo. Y no sólo eso, sino que han destacado uno de los aspectos clave (por no decir el aspecto clave) para que un largometraje se convierta en un filme destacable por encima de otros, el guión.