Merche, la chica del coro

“Merche, Merche Valimaña, Merche Macaria, Merche la del trío La, la la, la fea del trío La, la, la… de todas las maneras me llaman –me explica desde su casa en El Puerto de Santa María-. Ah, y también Mercedes Lavilla, pero escríbelo con uve que si no se ve un poco raro. Cuando hacía covers en los años setenta, utilicé todos esos nombres. Grababa con Juan Carlos Calderón , con Rafael Trabucchelli , con Augusto Algueró , con Waldo de los Ríos , figúrate. También hicimos cosas muy bonitas para Ediciones Paulinas , no sabes la cantidad de salmos que he podido cantar. Muchas veces, en misa oigo un salmo y digo pero si esa soy yo...”.

En la España multicolor de los sesenta y setenta, no había artista que no quisiera salir a cantar con un coro de tres muchachas detrás. A Merche, Ana María y Cristina las bautizaron como el Trío La, la, la porque acompañaban a Massiel en la memorable noche del triunfo eurovisivo en el Royal Albert Hall de Londres, pero sus voces sonaron en multitud de éxitos de aquella época. Y no sólo en canciones, también en anuncios, películas y series de televisión. Quizás por colocarse siempre en el centro de del grupo o por la singularidad de sus facciones , para los teleespectadores de la época Merche Valimaña fue la más popular de las tres. Tanto, que acabó convirtiéndose en Merche, la del La, la, la. Uno de los muchos nombres que ha tenido en su vida artística.

“Cuando llegó la hora del lanzamiento, empezó a jugar con mi nombre: Merche, Mercedes Valimaña… no me gustan, decía. De pronto, se quedó parado y me preguntó: ¿Tu no tendrás un mote en tu pueblo? Si, en El Puerto me llaman la Macaria porque a mi padre lo apodaban el Macario. Ya está, así te vas a llamar: Merche Macaria. Tengo muy buenos recuerdos de Waldo. Nos queríamos mucho. La noche en que murió, nada más recibir la llamada de Rafael Trabucchelli , me fui paran el Anatómico Forense. Sólo estuvimos cinco o seis personas acompañando el cadáver”.

“No dábamos a basto a imitar a artistas. ¡Hasta a las Las Grecas! En el estudio nos pusieron el disco y Mariví y yo arrancamos a cantar como ellas. Te estoy amando locameeeeenteeeee –canturrea-. Se me da bien imitar a la gente, me encanta. Hasta hice de Amaya, la de Mocedades. Con Alfonso Santiesteban tuvimos que grabar para un puticlub o algo por el estilo en francés y no teníamos ni idea de ese idioma, pues chapurreando el trabajo quedó estupendo. Lo mismo que para la inglesa aquella que vino a hacer una revista con Juanito Navarro en La Latina. Ella no cantaba una papa, pero yo le grabé la voz imitando a una extranjera que hablaba como podía el español. No sabes lo que me he podido yo reír trabajando”.

Tampoco pudo leer su nombre cuando el tema se hacía popular y llegaba a la lista de los más vendidos. Muchos españoles que se acercan a la cincuentena se quedaron sin saber, por ejemplo, que la pequeña abeja que llamaron Maya, nuestra dulce abeja Maya, era en realidad la Macaria:

“El otro la escuché en los Cachitos de La 2. Estaba planchando con la tele encendida y oigo: En un país multicoloooor, nació una abeja… Por supuesto, dejé todo y me planté delante de la pantalla. En el rótulo decía: Esta canción la grabó una chica llamada Merche Macaria. No sabes la ilusión que me hizo porque, salvo algunos compañeros, nadie sabe que yo doblé a la abeja Maya, a Isidoro y el burro y que en publicidad trabajé con Heno de Pravia, con Corberó, he hecho miles de cosas”.