Al principio, pensé que el divorcio era la única salida. “Si ha puesto los cuernos una vez, volverá a hacerlo”, me repetía en mi mente, mientras me imaginaba a mi marido en una especie de película porno. No podía dormir. No podía comer. Adelgacé. El camino al centro de salud para hacerme un examen de infecciones de transmisión sexual (ITS) pareció una marcha funeral. Y, durante todo el recorrido, no dejaba de ver en mi mente esa horrible película porno en bucle, torturándome con todas las imágenes, sonidos y olores que imaginaba que habían tenido lugar. En un arrebato de desesperación, me deshice del “sofá del pecado”, como yo lo llamaba, llamando a una furgoneta para que se lo llevara. No lo quería ver nunca más.