Lo admiraba profundamente, a él y su espíritu triunfante. No se dejaba perturbar por casi nada en la vida, siempre era optimista y sabía mantener la compostura en los momentos más difíciles. En cambio, mi personalidad de tipo A hacía que la necesidad de tener todo bajo control fuera mi segunda naturaleza. Vivía en un mundo de lógica y necesitaba respuestas para todo. La vida era un equilibrio de causas y efectos. Yo creía en la existencia del karma y pensaba que recibías lo que sembrabas. Cuando conocí a Mike, me vi expuesta una forma de pensar muy diferente. Me regaló un nuevo modo de vivir en el presente.

Su médico no parecía muy preocupado, pero decidió hacerle pruebas por si acaso. Tras una mamografía, una biopsia con aguja y una tomografía, le diagnosticaron, para sorpresa de todos, cáncer metastásico en fase 3. El cáncer asomó su temible rostro en nuestras vidas. Y no un simple cáncer, sino cáncer de mama masculino. Ni siquiera sabíamos de su existencia. Sabíamos que las mujeres podían sufrir cáncer de mama, pero ¿los hombres? Pues resulta que las estadísticas muestran que de cada 833 hombres, uno padecerá cáncer de mama en algún momento de su vida .

En 2015, Mike acababa de cumplir 46 años y estábamos centrados en cuidar su salud cardíaca hasta que llegara el segundo trasplante. Un día, en la ducha, notó un bulto del tamaño de una moneda pequeña detrás del pezón y me lo contó como quien no quiere la cosa. Convencido de que era solo un quiste, estuvo meses aplazando la revisión. Al final le obligué a ir al médico cuando ya estaba claro que el bulto estaba creciendo y el pezón se estaba invirtiendo. En ningún momento se nos pasó por la mente que pudiera ser cáncer.

Había aceptado que Mike necesitaba un trasplante de corazón como la normalidad en nuestra relación, pero la simple idea de añadir el cáncer a la mezcla fue apabullante. Me quedé emocionalmente destrozada y me preocupaba lo que pudiera suponer para nosotros. Teníamos una rutina por la que monitorizábamos su salud cardíaca y acudíamos a clínicas de trasplantes para evaluar su progreso mientras esperábamos que nos avisaran de que había llegado un corazón. Ahora ese corazón jamás llegaría, ya que el cáncer lo convertía en no elegible para el trasplante. No fui capaz de procesar nada de eso. Habíamos hecho todo lo posible y Mike tenía muchísima fortaleza. ¿Cómo era posible que este nuevo diagnóstico nos desestabilizara tantísimo?

Nos enteramos poco después de que los receptores de trasplantes tienen un riesgo entre dos y cuatro veces mayor de sufrir cáncer a lo largo de su vida. Me sentí culpable por haber permitido que retrasara tanto la visita al médico para revisar el bulto. ¿Tendría que haber sabido que era más probable que sufriera cáncer en sus circunstancias? ¿Debería haberme informado más sobre el cáncer de mama? No me podía creer que mi querido marido fuera a sufrir otra crisis de salud. Me sentí indefensa y desesperada por superarlo. Por primera vez, temí por nuestro futuro.

Aparté a un lado toda emoción y cambié el chip al modo de supervivencia extrema. Me convertí en una esposa y enfermera devota a todos los efectos. Me aseguraba de que no se saltara ninguna citación médica ni sufriera otro percance médico. Íbamos a superar esto. Como había sucedido con los anteriores, Mike afrontó este desafío con la cabeza alta y un optimismo absoluto. En enero de 2016, se sometió a una mastectomía radical del pecho izquierdo y le extirparon todos los ganglios linfáticos de la axila izquierda, ya que el cáncer se había propagado por casi todos ellos. Por desgracia, también descubrieron que el cáncer había llegado a varios ganglios del pecho que no se podían extirpar quirúrgicamente. Y así empezó la lucha sin tregua contra el cáncer.