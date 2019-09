Mi mejor amiga murió demasiado joven

Como puedes ver, la forma en que Vicki afrontó su muerte no fue nada ordinaria. De hecho, esos seis meses fueron extraordinarios. No era momento para estar tristes. Eso ya vendría después. Nunca olvidaré cuando me dijo que lo lamentaba por sus amigos. Sus palabras fueron: “Sé cómo me sentiría yo si te pasara a ti. Pero yo no estaré aquí. Yo me habré ido, así que a mí me dará igual”.