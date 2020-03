Mi perro me hizo mejor persona

No pensé dos veces lo que implicaría recoger a un cachorro de la calle. De tan solo un mes de edad (según calcularon los veterinarios) el ahora bautizado Suny, deambulaba entre montones de desperdicios en un parque que está sucio y abandonado.

Suny se cruzó en mi camino, pero empiezo a creer que fue un regalo del universo.

Nunca había pensado en tener un perro en casa, no soy una persona a la que le agraden sobremanera las mascotas, y los perros nunca han sido mi fascinación. Sin embargo, cuando vi a esta pequeña bolita de pelos rondar solo a tan corta edad, siendo un recién nacido no lo dudé, caminé directo hacia él. Traté de llamarlo pero él parecía estar sumamente concentrado oliendo y ronroneando entre los desperdicios. En ese instante solo sentí la necesidad de protegerlo. Quizá si lo hubiera pensado más no sé si lo hubiera adoptado. Pero fue un instante en el que simplemente sentí que ese perro era para mí. Lo tomé entre mis brazos, y su carita me enterneció tanto que mientras caminaba hacia el veterinario para que me dijera qué hacer, empecé a hablarle. Yo, que siempre había criticado a la gente que hablabla con animales y me parecía rídiculo, pues nunca iban a entender tus palabras, me encontraba diciéndole frases como “seremos tú y yo”; “siempre te voy a cuidar” o “todo va a estar bien”. Todo lo que expresaba realmente lo estaba sintiendo, quería protegerlo.

Su carita no sólo me enternecía a mí, sino a todos los transeúntes que advertían su divina presencia. En los semáforos mientras esperábamos la luz verde para cruzar, las personas me rodeaban para decirme “tú perro es una chulada”. Yo me sentía muy nerviosa porque en el fondo no sabía bien qué iba a pasar ni por qué había decidido agarrar a un cachorro de la calle que buscaba comida en la basura. Entre los individuos que se acercaron a ver al cachorro, que olía a abandono, le confesé a una señora mi confusión por haberlo tomado y no sabía qué tenía que hacer. Su mano, que acariciaba el pelo del cachorro se detuvo lentamente y su sonrisa se desvaneció, paulatinamente fue levantando la mirada con una expresión sorpresiva. Sus ojos se llenaron de lágrimas y con voz entrecortada me confirmó: “Esto es lo más bonito que puedes hacer”. Se disculpó por llorar y me explicó que estaba sumamente conmovida. Me aseguró lo que yo había sentido: “Este animalito es un ser especial y será tu compañero más amado. Él te va a amar y tú a él”. Ahora era mi mejilla la que advertía una lágrima recorriéndola. Nos abrazamos. Antes que se fuera le pregunté su nombre. “Me llamo Sol”, respondió.