Micky, el hombre de goma escribe sus memorias

A Micky empieza se le empieza a conocer como El hombre de goma, un apodo que le ha acompañado toda su carrera: “Y mucha honra -subraya-, no pasa nada. Sentía el ritmo a base de saltos y de espasmos, de contorsiones. Yo había visto en Beirut y en Amman películas de Elvis o de Bill Halley y se me fue pegando. No imitaba a nadie. Siempre he sido una persona que me he expresado a borbotones y de una forma muy natural. Eso es lo que no supieron descifrar los profesionales del medio. “Éste es como un hombre de goma”, dijeron. Con ese apelativo me quedé. A lo largo de mi carrera he sido siempre un artista con adjetivos: el hombre de goma, el chico de la armónica, el hombre del caracol etc.”

Gracias al padre de Fernando, el director Ataúlfo Argenta, les abren las puertas de la discográfica Zafiro, que ha creado un subsello, Novola, especializado en música pop. Los éxitos de Micky y los Tonys se suceden. La popularidad lleva al grupo a TVE, a las pantallas de cine con Megatón ye-ye y a todo tipo de escenarios.

“En Valladolid, Nati Mistralnos contrató como teloneros. Hubo un mosqueo general entre la gente que había ido a verla, se formó un poco de alboroto. El empresario, que era argentino, zanjó el incidente. “Ni lamentaciones ni discusiones, ¿viste?” Nos pagó y nos fuimos a casa con la pasta en el bolsillo.”