Microbiota intestinal para un cerebro longevo

Oleksandra Troian via Getty Images/iStockphoto

El “boom” de la investigación de la microbiota intestinal

Recuerdo cuando en 2017 empecé a escribir mi primer libro de divulgación, Dale Vida a tu cerebro, había aún pocas evidencias científicas fehacientes sobre cómo la microbiota intestinal podía intervenir para evitar que el cerebro envejezca y enferme. En aquel entonces me aventuré a hablar de trasplantes fecales, es decir de inocular la materia fecal de personas sanas en personas con algún tipo de patología para mejorar algunos síntomas de enfermedades del cerebro como el Párkinson o el autismo.

Para cuando empecé a escribir en 2019 mi segundo libro, Pon en forma tu cerebro, me quedé muy sorprendida de los avances que se habían efectuado en tan sólo dos años en este campo. Incluso me aventuré a sugerir en algunas de las charlas que impartí la posibilidad de congelar la propia materia fecal de las personas sanas para poder utilizarla posteriormente para “auto-inocularse esas bacterias” en el futuro para mejorar la forma de envejecer. Aunque evidentemente esos comentarios generaban risas y asombro, no deja de ser una idea que todavía considero muy válida teniendo en cuenta los hallazgos que se están haciendo sobre la flora intestinal para el cerebro.