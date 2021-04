Miguel Bosé: "Soy negacionista, es una postura que llevo con la cabeza bien alta"

“La verdad no se sabe, no se ha querido saber, porque hay un plan urdido para que no se sepa. Van a caer todos uno detrás de otro: políticos, médicos, farmacéuticos...”, apunta Bosé, que apostilla que está ‘muy informado’. “El que no se había informado es tu cuñado que no sabe con quién trabaja, que es con Bill Gates”, agrega.

″¿Cómo te puedes sentir en esa posesión de la verdad con este tema?”, le pregunta Évole. “No es posesión de la verdad, es la verdad. Soy negacionista. Es una postura que llevo con la cabeza bien alta”, recalca.

En el momento que Évole incide y señala que hablan “de algo muy sensible que provoca muertes”, el cantante se enciende y eleva la voz: ”¿Pero qué provoca muerte. ¡Dime por qué tengo que respetarle más!”. Ahora toca esperar al domingo 18 para ver al completo su intercambio de opiniones con el periodista.