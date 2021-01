Miguel Herrán preocupa a sus seguidores con su última foto: "Ya no quiero hablar ni comer"

Juan Naharro Gimenez via Getty Images

Miguel Herrán, uno de los actores protagonistas de La casa de papel (Netflix), ha compartido un mensaje este lunes que ha preocupado a sus más de 13,7 millones de seguidores de Instagram.

El intérprete anunció hace poco más de una semana que había estado en contacto con un positivo por covid-19 y que, por lo tanto, tendría que pasar 10 días aislado. Sin embargo, este aislamiento ha hecho que tenga sus emociones a flor de piel y que no pase un buen momento personal.

“Seis días han sido suficientes para destrozarme. Ya no quiero hablar ni comer.

Me he parado en mi momento más constructivo y se ha vuelto destructivo. Estoy decepcionado conmigo. Quiero ser mejor persona”, ha escrito en la publicación.