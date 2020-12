Miguel Herrán se disculpa por la revelación que hizo en 'El Hormiguero': "Me siento culpable"

“Mucha gente me está preguntando por la casa de la que hablé en El Hormiguero. Ya no hace falta que os diga nada, han entrado muchísimas personas y ya la casa no es lo que era, han roto puertas, el armario y todo lo que era curioso. Me siento culpable. Dudo mucho que vuelva a compartir los sitios y las historias que conozco”, ha señalado el intérprete.

En su visita al programa de Pablo Motos, Herrán relató que durante la cuarentena entró en un caserón llamado “el castaño oscuro” situado en su pueblo que tenía “muchas historias oscuras” detrás.

“Una de las historias, la que yo considero real, es que un hombre se mudó allí con su familia. La niña pequeña murió en el estanque de atrás: se cayó y se ahogó. Al poco, la madre murió de un cáncer. Entonces el tío decidió dejar la casa y al entrar se ve que fue de un día para otro. No quería saber nada de la casa y se la regaló a una orden religiosa”, relató el actor.

Según contó habían visitado esa casa en numerosas ocasiones, pero fue en su última visita cuando vieron algo fuera de lo normal. “Fuimos a la parte de arriba, donde está la librería, y hay un colchón en el suelo y un armario con bombillas arriba. Y mi colega me llamó y me dijo: ‘Ahí atrás hay algo’. Era como que el haz de luz de la linterna se iba hacia el fondo. Le sujeté la linterna, empujó un poco, no consiguió nada y, de repente, se corre el fondo del armario y había una habitación escondida con tres jaulas de metro cincuenta. Y nos fuimos acojonados”, añadió.

El actor de Élite (Netflix) volvió al tiempo con otro amigo que había estado tetrapléjico por un accidente de parapente y no pudo continuar su visita al interior de la casa. “Sácame de aquí, Miguel’, me dijo. Y nos alejamos con el coche”, recordó. Según contó, cuando logró reaccionar su amigo le confesó que sentía una presencia en la casa. “Desde que he pasado por la puerta, he tenido sensación por primera vez en mi vida de no estar solo. De sentirme acompañado. Había una voz que me decía que si me quedaba ahí, yo iba a estar bien, iba a estar a gusto y no me iba a pasar nada”, detalló.