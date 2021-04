Mila Ximénez empieza un nuevo tratamiento contra el cáncer de pulmón

Después de pasar varios días ingresada, Mila Ximénez volvió a casa la semana pasada tras someterse a una serie de pruebas. Según informa Lecturas en exclusiva este miércoles, la colaboradora de Sálvame va a empezar un nuevo tratamiento contra el cáncer de pulmón que padece.

Ximénez contó en Telecinco a principios de marzo que la enfermedad se “había complicado en una de las zonas, que se ha disparado”. Fue en su regreso al plató de Sálvame después de un mes sin aparecer. Ella misma explicó que no tenía fuerzas para levantarse de la cama y que el tratamiento de quimioterapia estaba siendo durísimo.

“Lo que he pasado este mes no se lo deseo a nadie. Yo tengo mucha fuerza pero cada vez me cuesta más sacarla y me cuesta más levantarme. El camino está siendo largo y jodido”, confesó la colaboradora a sus compañeros y a los espectadores.

Para esta nueva etapa contra el cáncer, Ximénez vuelve a contar con el apoyo de su hija, Alba Santana, que ha estado junto a su madre en todo momento, viajando desde Ámsterdam, donde reside, hacia Madrid de manera constante. La revista Lecturas capta este miércoles las imágenes del reencuentro entre Ximénez y Santana para afrontar este nuevo tratamiento. La publicación también informa de que las pruebas que le hicieron en el hospital La Luz son esperanzadoras.