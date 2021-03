Mila Ximénez, ingresada en el hospital

View this post on Instagram

Ximénez hizo público el pasado verano que sufría un cáncer de pulmón. “Le he prometido a mi hija que voy a salir de esta, y claro que voy a salir de esta. Un tumor de mierda no me va a joder la vida”, dijo Ximénez al dar la noticia en Sálvame.

El pasado mes de febrero la revista Diez Minutos publicó las primeras imágenes de Ximénez, antes de que volviera a los platós de Telecinco y volviera a desaparecer para tratarse el cáncer. La revista señaló entonces que no sabía cuándo podría volver al programa ya que el tratamiento de quimioterapia al que se está sometiendo es “muy fuerte” y ella está “muy floja”.