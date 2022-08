‘Miles Gloriosus’ y el tacón de Ulises

¿Qué es lo que se han perdido los que no vinieron? Un espectáculo hecho para lucimiento de Carlos Sobera, que hace de Miles Gloriosus, y que resulta que tras el principio desaparece hasta casi la mitad de la función. El que no falta en escena es Jeta, el esclavo de Miles que interpreta Ángel Pardo. El verdadero deux ex machina de esta historia, casi omnipresente y omnipotente.