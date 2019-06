Miquel Iceta, el primer político en decir 'soy gay': "Hoy no sería noticia"

Han pasado 20 años desde entonces y Miquel Iceta (Barcelona, 1960) sigue acaparando titulares en prensa. La diferencia es que ahora lo hace por bailar en plena campaña a ritmo de Don’t stop me now como el mismísimo Freddie Mercury o por quedarse a las puertas de la presidencia del Senado . “Probablemente, si hoy un diputado dijera que es gay ya no sería noticia”, afirma.

El político afirma que en su decisión confluyeron muchos factores pero su orientación sexual, sin dudas, fue determinante: “Tuvo que ver en parte. No podía confesar como pecado una cosa que pensaba que no lo era. Lo dejé por eso”.

“Que las leyes recojan un derecho no implica de forma automática y universal que sea respetado”, reflexiona, seguro de que hasta que estas realidades no desaparezcan “será necesario reivindicar derechos y visibilidad”.

Los insultos o ataques más graves le han llegado a través de las redes sociales, un lugar donde “por desgracia son muy comunes”. Pero para entonces ya lo pillaron “muy vacunado”. “Alguna vez alguien me dice ‘uy, qué maricón eres’ y yo contesto ‘sí, todo el día’. O me saltan con un ‘vete a tomar por culo’ y contesto ’¿te estás insinuando?”.

El rechazo y la incomprensión no solo han venido de la religión. “Recuerdo que algún amigo me dijo que quizá tenía un límite pero nunca lo encontré”, cuenta, llenando sus palabras con ironía.

Han pasado 20 años y muchas cosas desde esa tarde de 1999, como la aprobación del matrimonio homosexual en 2005. Ahora, Iceta es el líder de los socialistas catalanes y una de las voces con más impronta del partido. No aparta ni un segundo la vena política ni el humor al hablar, dos cosas que le acompañan ahora y le llevaron de la mano a aquel acto del 13 de octubre, en plena campaña electoral.

“Salí del armario porque me lo pidieron, no puedo ponerme méritos”, afirma. La petición le llegó del movimiento LGTBI Vota Rosa y no le costó mucho aceptarla. Quizá porque, a pesar de todo, nunca se ha escondido.

“En vez de salir del armario me bajé de la vitrina”, dice calcando una frase que ya pronunció durante esa tarde, según recogen las crónicas. “Hoy me declaro públicamente gay, pese a que siempre lo he sido. No es que salga del armario, sino que he bajado de la vitrina y me comprometo a apoyar y liderar el movimiento gay”, dijo por primera vez en el bar barcelonés Punto BCN.

En este tiempo, no se ha arrepentido. “Todo lo contrario, comprobé que liberarse del todo te hacía más feliz”, afirma. Considera que ese paso al frente fue “una aportación puntual y positiva” al movimiento y una decisión que le dio notoriedad.

“Al día siguiente la repercusión fue enorme, me desperté con una llamada de Iñaki Gabilondo para hablar en La SER, El Mundo me dedicó un editorial... Es una fecha que recuerdo con mucho cariño”, explica con naturalidad. Este Orgullo LGTBI el socialista celebrara por partida doble.