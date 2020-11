Misericordia 8: las nuevas colas del hambre

A veces choco la mirada con alguno de esos desconocidos y no puedo evitar que sus ojos siempre me resulten familiares. Tú eres un desconocido, yo puedo ser el siguiente, pienso. En silencio me abro paso conjeturando que hubo tiempos mejores, pero en realidad esa suerte siempre nos acechó.

Cada uno va a lo suyo e incluso mucha gente cree que se gasta demasiado en ayudas sociales. En este país nos han ficcionado la realidad hasta hacernos creer que pertenecemos a la clase media. ¿Qué clase media? Si la mitad de los trabajadores activos en España cobra mil euros o no llega a esa cantidad, y encima asedia la voraz inestabilidad laboral. Una mayoría pertenecemos a la denostada clase trabajadora en constante peligro de exclusión social. Solo hace falta no tener una red de apoyo familiar o de amigos lo suficientemente fuerte para caer en la indigencia, y ya ni siquiera es necesario perder el trabajo para verse abocado a guardar cola en un comedor social, sino que también se puede ser pobre teniendo una ocupación.

Desde hace años, los políticos y los medios han extendido la idea conservadora de que si trabajamos duro, no seremos pobres. Nos han inculcado con fiereza escarlata que el problema no es la existencia de clases, sino la existencia del sentimiento de clase. Han acabado con la aflicción solidaria de clase para sustituirla por el tóxico eslogan de que cada individuo progresa exclusivamente con su esfuerzo.