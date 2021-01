Siete mitos sobre la vacuna del coronavirus que no te debes creer

“Una preocupación que oigo mucho es que esta vacuna pueda afectar al ADN, y comprendo que hagan esa asociación con el ARN”, admite Nicole Iovine, jefa de epidemiología del Hospital Universitario de Florida. “Sin embargo, hay varios motivos por los que algo así no puede suceder”.

Para empezar, el ADN está protegido por una membrana que evita que sea atravesado con facilidad. Además, “este ARN sólo penetra hasta una de las capas exteriores de nuestras células, el citoplasma, en ningún caso llega al núcleo, de modo que no tiene acceso al ADN”.

También hay que recordar que este ARN mensajero no permanece mucho tiempo en nuestras células, añade Iovine.

Que las embarazadas y las madres lactantes aparezcan en el grupo 14 de 15 de la población para la vacunación no significa que la vacuna no sea segura para ellas. De hecho, aparecen en la lista porque también a ellas se les recomienda la vacuna. Simplemente, todavía no hay ensayos específicos que hayan analizado los efectos de la vacuna en ese grupo de población, no por falta de confianza en esta vacuna, sino porque es así como se hace siempre en todos los ensayos clínicos con cualquier prototipo de vacuna.