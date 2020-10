Así se ha vivido la moción en los chats de la ultraderecha: "Qué tiro le pegaba en la frente"

POOL New / Reuters

Los canales de Telegram ocupados por ultraderechistas han sido un absoluto escaparate para montar un diccionario de insultos, recopilar amenazas personales y globales. A medida que avanzaba la jornada, las redes ultras se iban contaminando del acalorado tono de Vox en el Congreso. Las críticas y amenazas no se dirigen sólo al “vomitivo, repugnante y criminal” Gobierno de Pedro Sánchez , sino también contra todo el que no apoye a su líder, Santiago Abascal , como PP o Ciudadanos, de los que se preguntaban si “defenderán a su amo de los comentarios de Vox”.

No importa si es mañana, tarde o noche, hay dos protagonistas por encima del resto: Sánchez e Iglesias, pero se intensifica cuando Sánchez sube al estrado. Uno se siente indignado porque que “el sepulturero mire el móvil cuando le atacan” porque eso “es de cobarde, hay que mirar a los ojos”. Casi al mismo tiempo, una mujer le contesta que qué se esperaba “de un hijo de puta”. “Sepulturero”, “hijo de puta”, “enterrador”, “carnicero”, “mentiroso”, “apestoso”... Presenciar uno de estos chats es la mejor escuela para aprender conocer los insultos que recoge la lengua castellana.

Estos grupos se nutren de noticias falsas de webs no verificadas y de mensajes machistas, xenófobos y ultraconservadores. Reproducen el discurso del partido de Abascal y los insultos del locutor de radio Federico Jiménez Losantos . Pero multiplicado por mil y con la seguridad que confiere anonimato de las redes. En uno de los chats a los que ha accedido El HuffPost participan casi 3.000 personas e incluso uno de ellos ha pedido el día libre para ver la moción. Por suerte le negaron la petición en su empresa. Otro rompía el hielo cuando comenzó a hablar Ignacio Garriga: “Ojalá digan esa frase de Millán Astray de ‘abajo la cultura y viva la muerte’ o la de ‘contra ETA, metralletas’, sería mi ídolo”. A partir de ahí, comienzan a jalear a Vox todo lo que no ha sido jaleado en la cámara.

Cuando llega la hora de la intervención de Sánchez, en el grupo se comenta su posición sobre la migración: “Dice que tenemos que respetar todas las religiones, pero yo no tengo por qué respetar una que no sea la mía. Sobre todo la de los putos moros”. Este discurso racista se sucede a lo largo de los dos días de moción: “Son los negros los que enferman a la nación, son necios porque vienen de la selva. Esto va a parecer la nación de los simios y los putos moros”. De hecho, en el grupo han creado un bot que se encarga de que no entre nadie que tenga caracteres en árabe en su nick.

No corre mejor suerte el vicepresidente del Gobierno, Pablo Iglesias, “el chepas”, “el moños” (‘el coletas’ ya está pasado de moda), “la putita de prisión”... Son varios los que alegan que Iglesias debería estar entre rejas: “Esta basura no tiene otra salida y por eso andan desquiciados”. Una mujer contesta que mejor no, “puestos a pedir, que lo dejen inválido”. Llaman a Podemos “Los Putemos” y les califican de “ratas podridas”.