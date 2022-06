“El Gobierno acelera”: Moncloa prepara un ambicioso decreto para el sábado y con la vista puesta en 2023

Los gobiernos se han encontrado con un problema que no pueden resolver fácilmente y en pocos días y se están viendo obligados a ir tomando decisiones en función también de la cronificación de la guerra de Ucrania. El decreto español de medidas para paliar los efectos de la guerra se quedó corto ya hace semanas y el Gobierno está trabajando en uno que sea más ambicioso y contundente -no sólo se prorrogarán las medidas en vigencia-. Por el momento, el propio Pedro Sánchez ha avanzado que una de las iniciativas será la rebaja del IVA de la electricidad del 10% al 5%.

Desde las dos partes del Gobierno se intenta llegar a un acuerdo sin hacer excesivo ruido y sabiendo que se está en uno de los peores momentos de la legislatura en intención de voto. Otro de los grandes debates es si poner un impuesto a las grandes empresas energéticas por sus beneficios, desde UP se apuesta por subir diez puntos el impuesto de sociedades, en tanto que el PSOE se abre a ese camino pero no concreta la propuesta. Este tipo de gravámenes ya se ha aprobado en países incluso de corte conservador o liberal como Reino Unido, Grecia e Italia. Lo que no se hará es en este decreto, como ha explicado el ministro Félix Bolaños en una entrevista en Al Rojo Vivo, ya que “las cuestiones fiscales no se pueden incorporar al decreto ley, tendrían que ir en la tramitación de una ley ordinaria”.