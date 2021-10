Mónica García califica de forma clara las palabras de Villarejo sobre Juan Carlos I

El comisario retirado José Manuel Villarejo aseguró el pasado miércoles que llegaron a inyectar hormonas femeninas e inhibidores de testosterona al rey emérito “para rebajarle la libido porque se consideraba un problema de Estado que ese señor fuera tan ardiente”.

Este domingo, la líder de Más Madrid, Mónica García, ha acudido a La Roca, el programa que conduce Nuria Roca en laSexta, donde la presentadora le ha preguntado si esto es posible médicamente y ella ha definido las palabras de forma rotunda.

“La verdad es que me parecen un esperpento las declaraciones de este señor”, ha afirmado García. “Al margen ya de la parte médica, me parece que este señor nos ha dado una retahíla de espectáculo esperpéntico. No solo respecto a esto, sino con respecto a todo lo que tiene que ver con las cloacas”, ha expresado.