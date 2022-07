Montero aplaza la reforma fiscal pero insiste en que se aprobará un impuesto extra para las eléctricas

Europa Press News via Getty Images

Pacto de rentas

Además, los agentes sociales, ha dicho, “han demostrado un papel y un patriotismo que no han demostrado transformaciones políticas que ni están ni se les espera”.

Al hilo, para Montero, la cuestión es cuál será la posición del Partido Popular, que todavía no se ha pronunciado. “Espero que si hay algunas medidas en materia fiscal que ellos proponían, no haya ningún problema en que voten a favor del bienestar para las familias, de la bajada al 5% del IVA sobre la electricidad, de la bonificación del combustible, del incremento de las pensiones no contributivas o de las ayudas de 200 euros las familias menos favorecidas”, ha indicado.